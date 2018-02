L'Ajuntament engega un programa d'inserció laboral per majors de 30 anys

Els participants rebran una experiència mínima de sis mesos de durada

L'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Impulsa, posa en marxa la segona edició del Programa 30 Plus, per ajudar a la inserció laboral de 40 persones majors de 30 anys. Els participants rebran una experiència laboral mínima de sis mesos de durada, on aprendran noves competències dins del seu àmbit de treball i, a banda, se'ls importarà una formació relacionada amb el lloc de treball a ocupar de 60 a 150 hores. D'altra banda, les empreses contractants rebran una subvenció corresponent als mesos contractats, amb un límit màxim de nou mensualitats.Per participar al programa, les persones interessades han d'estar a puntades a les llistes de l'atur i han de tenir 30 anys o més. Es valorarà especialment que els usuaris siguin residents a Tarragona o a la comarca del Tarragonès i que tinguin un nivell formatiu baix.Les persones i empreses interessades a participar al Programa 30 Plus es poden adreçar a Tarragona Impulsa, rvidals@tarragona.cat i bpalau@tarragona.cat).El programa està finançat per el Servei d'Ocupació de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Treball i Seguretat Social.