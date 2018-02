I si el nostre món fos de plastilina?

La Diputació de Tarragona acull la divertida exposició ‘PlastiHistòria de la Música’

Actualitzada 18/02/2018 a les 21:35

La factoria Aardman, responsable entre altres pel·lícules de Chicken run, Piratas!, Wallace&Gromit i Cavernícola –aquesta última estrenada fa poc i encara a la cartellera dels cinemes– va excel·lir en la tècnica de l’stop motion o animació en volum. Aquesta animació artesanal es val de figures reals, que es realitzen amb materials maleables com la plastilina, donant als personatges una estètica que ha captivat el públic. El Xai Shaun i el seu spin-off, L’hora del Timmy, emesos pel canal Súper3, també tenen el segell d’Aardman.Des del passat 14 de febrer el pati del Palau de la Diputació de Tarragona acull una exposició que ens acosta aquest estil de figures modelades amb plastilina. Es tracta de PlastiHistòria de la Música, un recorregut per la història de la música a través de vint diorames amb figures elaborades amb aquest material.PlastiHistòria de la Música és una exposició que mostra, de manera visual i lúdica, l’evolució de l’art musical des dels primitius músics de la Prehistòria fins arribar a l’actualitat, materialitzada amb un Dj i les corresponents ballarines de discoteca. Les figures, elaborades íntegrament amb plastilina, recreen escenes històriques amb un toc d’humor, sobretot per l’expressió dels seus protagonistes, que semblen haver estat captats en plena acció, aconseguint transmetre a l’espectador la sensació de que en qualsevol moment recuperaran el moviment. Els autors del material expositiu han elaborat cada diorama al detall, i fins la peça més petita està feta amb precisió. Al recorregut històric i musical s’hi troben, a més d’escenes, personatges coneguts, com els músics Mozart i Beethoven, The Beatles o Gene Kelly, que se’ns presenta enfilat a un fanal en la famosa escena de Singing in the rain. En total, més d’un centenar de personatges de totes les èpoques i racons del món. La mostra es complementa amb uns panells informatius, en català i castellà, que situen el visitant en l’espai físic i temporal i posen de relleu el fet musical corresponent.PlastiHistòria de la Música és una iniciativa de la Fundació Educa, que l’ha posat en marxa després de l’èxit de PlastiHistòria de la Humanitat i PlastiHistòria de la Ciència, que van ser visitades per centenars de persones a tot el territori espanyol. La Fundació Educa és una entitat privada sense ànim de lucre que té com a objectius el foment d’iniciatives que promoguin el progrés i l’aprenentatge.L’exposició es complementa amb tallers didàctics, supervisats per la doctora en Musicologia i professora de la URV, Montserrat Canela, per a les escoles que ho sol·licitin, prèvia cita amb la Unitat de Cultura de la Diputació, i amb el suport d’un dosier didàctic a la seva disposició.La visita és gratuïta, i restarà oberta fins al dia 1 d’abril. L’horari és, de dilluns a divendres, de 9 a 21h, dissabtes de 9 a 13h i de 17 a 21h, i els diumenges, festius i la Setmana Santa, d’11 a 14h.