El centre de la ciutat guanyarà 40 noves places de zona verda

S’ubicaran als carrers Sant Auguri i Sant Eulogi i respon a una petició dels veïns de la zona

Actualitzada 18/02/2018 a les 20:11

El centre de la ciutat de Tarragona guanyarà 40 noves places de zona verda. S’ubicaran al barri situat a tocar del cementiri, concretament als carrers Sant Auguri i Sant Eulogi. Fins ara, aquest espai havia estat zona blanca. Properament, i després d’una proposta del veïnat, es convertirà en zona verda i, per tant, de pagament.El centre de Tarragona perdrà un dels darrers reductes de zona blanca que conservava. En conseqüència, es generaran quaranta noves places d’aparcament que es regiran per la tarifa de la zona verda. Seran places destinades a «l’estacionament de llarga durada per als residents, i de curta durada per als no residents, que poden estacionar amb un màxim de 2 hores», segons detalla el portal web de l’Ajuntament de Tarragona. La tarifa per als no residents és la següent: trenta minuts, 0,75 euros; una hora, 1,10 euros; i dues hores, 3,00 euros.Encara que sembli una iniciativa perjudicial per als veïns del barri, han estat aquests els que han demanat a l’Ajuntament que els carrers Sant Auguri i Sant Eulogi es pintin de verd. Així ho assegurava el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona, Josep Acero, qui assegurava que «aquesta quarantena de places han estat una petició de l’Associació de Veïns Aqüeducte». Tot i que la transformació en zona verda està «molt a prop», Acero subratllava que «es pintarà sempre i quan la majoria dels veïns hi estiguin d’acord».Va ser el president de l’agrupació veïnal el que va fer la petició al consistori, qui va començar a estudiar la situació. Ara, l’àrea de Mobilitat està a l’espera de rebre el sí definitiu dels veïns per començar a pintar el terra i a col·locar un parquímetre a l’espai.Aquesta quarantena de places de zona verda són les úniques que l’Ajuntament ha previst crear en els propers mesos, segons afirmava el mateix Acero. Així doncs, les places de pagament al municipi només augmentaran quan obrin els pàrquings dissuasius de l’N-240 –a l’entrada de Tarragona–, del cementiri –que està previst obrir properament, tal com ha informat aquest mitjà en diverses ocasions– i de la Tabacalera –al costat del pàrquing que va tancar el mes de desembre–.Així doncs, les zones blanques es mantindran al barri de Sant Pere i Sant Pau, als carrers ubicats al voltant del Parc Francolí, a l’interior del barri del Serrallo o al carrer Vidal i Barraquer, entre d’altres.