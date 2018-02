Detenen cinc homes la mateixa nit en dos robatoris a un domicili i un establiment

Els arrestats tenen entre 19 i 43 anys i són veïns de Tarragona, un de Cambrils i l’altre de Reus

Els Mossos d’Esquadra de Tarragona van detenir la matinada del passat divendres, cinc homes, d’edats compreses entre els 19 i els 43 anys, tres com a presumptes autors d’un robatori amb força a interior de domicili i els altres dos per robatori amb força a un establiment.Dels detinguts, quatre eren de nacionalitat espanyola i un de nacionalitat colombiana, tres d’ells veïns de Tarragona, un de Cambrils i l’altre de Reus.Al voltant de les 21 hores del dia 15 de febrer, els agents van rebre un avís en relació a un possible robatori a una casa adossada del carrer la Secuita de Tarragona. Al domicili, els Mossos van veure que la balconera de la terrassa del primer pis estava forçada. En accedir-hi, van observar tota la casa regirada amb objectes de valor a sobre dels llits preparats per endur-se’ls. Van fer recerca dels lladres i van localitzar un home, amagat entre diverses mantes, a dins d’un armari d’una habitació. Per treure’l de l’habitatge va ser necessari l’ajut dels bombers amb l’escala mecànica.Un altre patrulla va poder interceptar al carrer Deltebre els altres dos lladres quan es disposaven a fugir del lloc en una furgoneta.Cap a la 1 de la matinada del dia 16 de febrer, es va rebre avís d’un possible robatori a un bar de l’avinguda Països Catalans de Tarragona.En arribar al lloc dels fets, els agents van veure com un home saltava de la terrassa de l’establiment a la zona comunitària de l’edifici i fugia corrents. Els mossos van poder aturar-lo i detenir-lo. El lladre duia a sobre un ordinador portàtil, un datàfon, una botella de vodka i monedes.Un segon autor, amb més de 70 euros en bitllets a les butxaques, va ser localitzat i detingut al carrer Balaguer gràcies a les gestions d’investigació realitzades in situ, després de veure’l sortir d’una cantonada propera al bar amb el seu vehicle particular.Els agents van comprovar que ambdós detinguts havien accedit forçant la porta de l’establiment per l’accés interior a través de l’escala de la comunitat de veïns.Els detinguts, que acumulen nou antecedents policials per delictes contra el patrimoni, van passar dissabte a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.