Camions plens aboquen deixalles al polígon que uneix Gavarres i la Floresta

Els veïns asseguren que es tracta d’una situació que fa anys que dura i no se soluciona i que la pràctica ha convertit l’espai en un «autèntic abocador»

Actualitzada 18/02/2018 a les 20:03

El polígon ubicat entre el barri de la Floresta i el centre comercial de les Gavarres s’ha convertit en un abocador. Així ho demostren les imatges i així ho asseguren els veïns d’aquest barri, que veuen com aquesta situació s’allarga des de fa anys i s’agreuja amb el pas del temps. Segons relaten diversos testimonis, la brossa és transportada amb camions o furgonetes, que arriben a la zona per buidar la càrrega. De fet, tant l’agrupació veïnal de la Floresta com les dels barris de l’Albada i Parc Riuclar, han denunciat la situació a l’Ajuntament de Tarragona. «De tant en tant vénen a netejar, però cada setmana s’acumulen quilos i quilos de runa i escombraries», expressava Miguel Ángel Cruz, president de l’Associació de Veïns de la Floresta.La problemàtica va començar fa anys i mai s’ha arribat a solucionar. Així ho assegurava Cruz, qui afegia que «hem proposat al consistori que col·loqui blocs de formigó per evitar l’entrada dels camions que llencen la brossa il·legalment». El polígon transformat en abocador, però, no és de titularitat municipal. «L’Ajuntament fa servir aquesta excusa, però els veïns estem farts de la situació», deia Cruz. L’espai on s’acumula la brutícia uneix el barri de la Floresta amb el centre comercial de les Gavarres, i són molts els veïns que s’acosten a la zona, durant els caps de setmana, per passejar o fer esport. «Jo passo cada setmana i me’n adono que la brutícia es multiplica, cada vegada n’hi ha més», manifestava el president.Però, a banda de ser un problema mediambiental i d’imatge, les deixalles abocades il·legalment en aquest punt preocupen al veïnat perquè «durant l’estiu va haver-hi diversos incendis en aquests terrenys, i tenim por que això es repeteixi i pugui ser pitjor», lamentava Cruz. A més, la runa i les escombraries poden ser un perill pels gossos dels veïns que s’acosten a l’espai. «No podem estar tranquils», cloïa el president de l’entitat veïnal.