El diputat d’ERC ha visitat Torredembarra i Torreforta aquesta tarda

Actualitzada 17/02/2018 a les 20:23

«Si no fos per la gent, molts de nosaltres seriem a la presó», és una de les frases que ha deixat anar Gabriel Rufián en la xerrada d’aquesta tarda a Torreforta. L’acte ha tingut lloc a l’hotel MR del barri i ha servit per apropar a la gent el diputat d’ERC al Congrés dels Diputats. Rufián ha deixat que els assistents fessin les preguntes que els hi rondaven pel cap i el discurs ha girat al voltant dels empresonaments. El diputat d’Esquerra ha manifestat que «Rajoy, Sánchez i Rivera guanyen les eleccions posant polítics a la presó i que si algun d’aquest surt, automàticament perdrien milers de vots». Un dels assistents ha recomanat a Esquerra que haurien d’intentar assemblar-se més a la CUP i Rufián li ha respós que aquesta reflexió li han fet més d’una vegada i tot i que ho entén li sobta que els hi diguin poc radicals quan tenen el cap de llista a la presó. Gabriel Rufián ha acabat l’acte apel·lant a la comunió entre els ciutadans independentistes. A banda d’assistir a Torreforta, el diputat d’Esquerra prèviament ha passat per Torredembarra per fer una altra xerrada. En ambdues ocasions Rufián ha estat acompanyat per Jordi Salvador, diputat d’ERC per Tarragona al Congrés dels Diputats, i Pau Ricomà i Mónica Alabart, número 1 i 2 del grup municipal a Tarragona.