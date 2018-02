Apareixen espelmes i flors on va morir el sense sostre tarragoní

El proper dijous, 22 de febrer, es farà una concentració en record de la víctima i pel dret a tenir un sostre

Actualitzada 17/02/2018 a les 13:54

Un home sense sostre va aparèixer mort a la sucursal bancària ubicada a la Rambla Nova, entre els carrers Fortuny i Unió. Els fets van passar el 9 de febrer i avui, 17 de febrer, han aparegut espelmes i flors en record de la víctima. Juntament amb aquests detalls, han enganxat cartells a la paret de l'edifici per anunciar una concentració el dijous 22 de febrer. El motiu d'aquesta concentració és per recordar la víctima, un home tarragoní de 45 anys, conegut com a Carol, i per reclamar el dret a tenir un sostre. L'acte tindrà lloc davant la sucursal bancària a les 19 hores.