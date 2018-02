Una marxa solidària contra la fam al món aplega quasi un miler de joves dels instituts de Tarragona

L'activitat ha consistit en fer una caminada d’uns 12 quilòmetres des de Tarragona fins al Loreto

Actualitzada 15/02/2018 a les 13:17

Elha estat el punt de trobada per iniciar laen què han participat unsprocedents dede secundària de la ciutat. L'activitat ha estat adreçada als alumnes de segon cicle de secundària de diverses escoles i instituts de Tarragona que enguany ha arribat a la 24a edició. L'activitat ha consistit en fer una caminada d’uns 12 quilòmetres des de Tarragona fins al Loreto, que convida a la implicació dels joves en l’objectiu de Mans Unides «acabar amb la fam al món».El organitzadors apuntàven que «volem que els joves s’interessin per las causes de la fam, en parlin amb els seus amics i descobreixin els projectes de desenvolupament que fa Mans Unides» i afegeixen que «la generositat dels joves participants es demostra en la busca de patrocinadors entre els seus amics i familiars que fan una aportació per cada quilòmetre recorregut». L'entitat «té l’objectiu de sensibilitzar als joves i el seu entorn de la situació de pobresa que viuen milers de persones als països en vies de desenvolupament».Els diners recaptats serviran per millorar la situació de les dones de Rayagada (Índia) a través de l’educació sanitària.El projecte al qual es comprometen els joves participants a la Marxa és escollit pels propis centres participants. Cada participant disposa d’un carnet que facilita el mateix centre educatiu on hi consten les aportacions de cada patrocinador.La cloenda de l’acte ha tingut lloc a la plaça de la Font davant de l’ajuntament on un dels centres participants ha llegit el manifest final.