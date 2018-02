Un home ferit en una sortida de via a la T-11 a Tarragona

L'afectat va ser evacuat a l'Hospital Joan XXIII amb pronòstic menys greu

Actualitzada 16/02/2018 a les 09:18

Un home ha resultat ferit, la matinada d'aquest divendres 16 de febrer, en un accident de trànsit amb un únic vehicle implicat a la T-11 al seu pas per Tarragona. El sinistre s'ha porduït quan passaven 11 minuts de les 2 de la matinada al punt quilomètric 17,5 d'aquesta via, on el vehicle ha patit una sortida de via.A causa de l'accident, un home ha resultat ferit. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha traslladat al lloc amb una ambulància i ha evacuat l'afectat a l'Hospital Joan XXIII en estat menys greu.