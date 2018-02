Tarragona estudia demanar diners al fons FEDER per rehabilitar l'edifici del Banc d'Espanya

L’Ajuntament obre els jardins del recinte a la ciutadania

Actualitzada 16/02/2018 a les 13:42

L’Ajuntament de Tarragona explora la possibilitat de sol·licitar una subvenció del fons FEDER per aconseguir el cofinançament necessari per rehabilitar l’edifici de l’antic Banc d’Espanya. Segons ha explicat el regidor responsable del projecte, Francesc Roca, després que Foment tombés la sol·licitud d’ajudes corresponents a l’1,5% Cultural, s’està estudiant l’opció de concórrer a programes europeus en col·laboració amb la Càtedra d’Habitatge de la URV. Roca ha admès la dificultat d’aconseguir recursos per adequar l’immoble. El projecte, que s’hauria de portar a terme de forma integral, tindrà un cost de més de 3 MEUR. La intenció és convertir l’antic edifici en un centre cultural de difusió de l’activitat científica que porten a terme l’IPHES, l’ICAC i l’ICIQ, amb seu a la ciutat. De moment, aquest divendres l’Ajuntament ha inaugurat els jardins del Banc d’Espanya, amb accés pel carrer August.