Només 9 dels 32 col·legis tarragonins tenen presència policial diàriament

Actualitzada 15/02/2018 a les 19:40

Falta d’efectius

Reclamació d’algunes escoles

Carmelites, el Carme, els Àngels, l’Estonnac-Ensenyança, la Salle Torreforta, Sant Domènec de Guzman, Sant Pau Apòstol, Sant Salvador i Teresianes. Aquests són els nou col·legis tarragonins que reben, diàriament, la presència d’una patrulla de la Guàrdia Urbana en els horaris d’entrada i sortida a l’escola. A la ciutat, però, hi ha 23 centres educatius més. Els agents municipals fan acte de presència en la resta d’escoles de manera periòdica, quan el trànsit és més dens o quan es requereix de la seva actuació per algun altre motiu. Així es va assignar en el procediment del servei de protecció escolar pel curs 2017/2018, una elecció determinada per cinc criteris de valoració i graduació de perillositat.Entre les nou escoles vigilades de dilluns a divendres, vuit són privades concertades i només una és pública, la de Sant Salvador. Entre les vuit i mitja i les nou del matí, i entre les quatre i mitja i les cinc de la tarda, una patrulla –dos agents– s’acosten a aquests centres educatius per donar el servei de protecció escolar. Aquestes, han estat escollides perquè compleixen amb algun dels següents criteris: hi ha dades d’accidentalitat a l’entorn dels centres en els darrers anys, no disposen de pas per a vianants regulat per semàfor, afecten a la mobilitat i trànsit extern, pot haver-hi perillositat per un possible excés de velocitat a les vies del voltant o tenen un número d’alumnes elevat.Un dels motius principals que obstaculitza la presència de la Guàrdia Urbana a més escoles de la ciutat és la falta d’efectius al cos. Actualment, 161 són els agents –comandaments inclosos– que formen part del cos, tenint en compte totes les unitats. 17 d’aquests no fan patrullatge de carrer i treballen a la sala de control. Segons assegurava el portaveu de la Central Sindical Independent i de Funcionaris a la Guàrdia Urbana, Amadeu Bartolí, «el nombre real d’agents disponibles per sortir al carrer és molt menor».Si es tenen en compte els torns, les vacances, les possibles baixes laborals i altres imprevistos, els agents disponibles no arribarien a la trentena. A més, Bartolí sentenciava el següent: «El cos està tirant endavant gràcies a la predisposició i al sacrifici dels agents». De fet, lamentava que, durant l’època nadalenca, gairebé cap dels agents va poder fer vacances perquè la manca de personal era molt greu. «Arribem a finals d’any amb un excés d’hores extra que no se’ns pot arribar a tornar», assegurava.Amb tot, Bartolí afegia que el servei que donen a les nou escoles és «prioritari», encara que reconeixia que, «per manca de personal, si hi ha alguna urgència, ho hem de deixar».Entre els col·legis que no consten a la llista esmentada, n’hi ha alguns que han demanat, reiteradament, la presència dels agents per regular el trànsit i evitar problemes més greus. El passat 22 de gener, un atropellament al davant de l’escola Saavedra va reactivar les reclamacions per part de l’AMPA. Després dels fets, van fer arribar una missiva a l’administració local per demanar que la Guàrdia Urbana tornés a fer tasques de vigilància i de control de trànsit a l’exterior del centre. «Desconeixem perquè van deixar de venir diàriament», expressava la presidenta de l’AMPA, Isabel Toussaint, després de l’accident.Un altre col·legi que fa temps que reclama la presència dels agents és el Pau Delclós. La Unió de Mares i Pares d’Alumnes (UMPA) del col·legi va informar a Diari Més a principis de gener que està disposada a portar al Síndic de Greuges la problemàtica que aquest col·lectiu arrossega de l’any 2011, com a conseqüència dels vehicles que circulen pel carrer Méndez Núñez en les hores d’entrada i sortida dels alumnes del centre escolar.Però no sols el Saavedra o el Pau Delclós han reclamat una patrulla de la Guàrdia Urbana. La darrera setmana, l’Associació de Veïns del Parc Francolí, va mantenir una reunió amb el cos municipal on, entre altres qüestions, van demanar la presència d’agents a l’escola Tarragona. «El col·lapse de circulació que es produeix durant les hores d’entrada i sortida de l’escola Tarragona ens preocupa», deia la presidenta de l’entitat veïnal, Roser Barrio.Segons detallava, són desenes els vehicles de pares i mares de l’escola els que s’agrupen als carrers del voltant del centre a les nou del matí i a les cinc de la tarda. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana es va comprometre també a fer acte de presència, però els agents van comunicar que l’escola Tarragona no és «prioritària» per la seva ubicació.