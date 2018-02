L'Ajuntament de Tarragona tanca l'accés a l'arena de l'Amfiteatre per unes esquerdes

L’entrada al monument serà gratuïta mentre durin les restriccions

Actualitzada 16/02/2018 a les 15:29

L’Ajuntament de Tarragona ha tancat provisionalment aquest divendres l’accés a l’arena de l’Amfiteatre romà per l’aparició d’unes esquerdes. Segons ha informat el consistori en un comunicat, la mesura s’ha pres després que els tècnics hagin recomanat tancar l’espai «per un principi de prudència». Les esquerdes s’han detectat al mur posterior de la grada afegida l’any 1979. L’accés a l’Amfiteatre quedarà tancat mentre s’avalua la seguretat de la zona i, mentrestant, l’entrada serà gratuïta. La regidora de Patrimoni, Begoña Floria, ha garantit que els serveis tècnics «estan treballant de manera prioritària per donar una solució i garantir la seguretat en la visita». Així mateix, Floria ha admès que, tot i que les restriccions són parcials, la decisió no ha estat fàcil perquè és el monument més visitat de la ciutat.