Harley-Davidson Tarraco presenta la seva proposta de 'costumització' per la Battle Of The Kings 2018

Aquest divendres es mostra la moto que competeix amb la d'altres concessionaris d'arreu del món

Actualitzada 16/02/2018 a les 10:30

Cada any els concessionaris de la marca nord-americana Harley-Davidson competeixen en la Battle Of The Kings, consistent a 'costumitzar' un dels models de la marca. Aquest divendres, Harley-Davidson Tarraco fa la presentació pública de la seva proposta, que ja es pot votar des de la pàgina web que la marca ha habilitat pel concurs.Clica AQUí per votar per la de Tarragona.Aquest any, el model que presenta el concessionari tarragoní està basada en les, mítiques, Café Racer dels anys 60. Es tracta d'una proposta molt minimalista i amb molts detalls clàssics, fins i tot en els colors triats, el crema i marró metal·litzat. La moto ha estat batejada com a 'Thirt TIme Lucky'.La proposta tarragonina competeix amb altres 18 models 'costumitzats' de concessionaris espanyols i amb més de 200 d'arreu del món. La presentació oficial es farà aquest divendres, a les 19.00h, al restaurant Rips de les Gavarres.