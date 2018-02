El 'Tarraco' de Seat compartirà nom amb el que es va fabricar a Tarragona

De la factoria que hi havia molt a prop de l’antiga Universitat Laboral van sortir 598 unitats

Si la firma automobilística Seat bateja amb el nom Tarraco el nou model que traurà al mercat pròximament, com així sembla, serà el segon vehicle que recordarà l’origen romà de Tarragona. El primer es va construir, precisament, en aquesta ciutat, quan la italiana Siata (Societat Italiana d’Accessoris i Transformació d’Automòbils) va decidir obrir una factoria a prop de l’antiga Universitat Laboral. Entre els anys 1960 i 1973, Siata va produir a Tarragona prop de 20.000 vehicles, resultat de la transformació a mà de models del Seat 600 i del Seat Coupé, de manera prioritària, però no única.De la factoria tarragonina van sortir 598 unitats del Tarraco, model que es va construir en les modalitats de 750 i 850 centímetres cúbics. Aquest vehicle era un sedan amb línia esportiva. Altres models de turismes de Siata van ser l’Ampúrias, el Patrícia o l’Spyder Turista, però el gruix de la producció va consistir en la fabricació de furgonetes que van tenir un gran èxit comercial, com la Siata 3.000, de la que es van fer 14.000 unitats, o la Formichetta, que va arribar a una producció de 4.500 unitats, sempre a partir de la transformació del Seat 600.Seat no va ser l’única marca que va entrar a la factoria de Siata a Tarragona per a procedir la modificació de models. Unitats de les firmes Pegaso i Barreiros es van sumar a la llista. La tranformació més sorprenent realitzada pels operaris de la factoria tarragonina va ser la del Seat 600 en la furgoneta Siata 3.000. El diminut turisme guanyava en altura i longitud, gràcies al fet que s’allargava l’eix de la direcció de tal manera que, el seient del conductor i el volant, estaven situats, a la furgoneta, en el lloc que corresponia al maleter del 600, que en aquest vehicle estava situat a la part davantera. A la fàbrica es corregia l’estructura del vehicle original i se li afegia una nova carrosseria. A més, es modificaven els motors per dotar-los d’un major cubicatge. A la Tarragona dels seixanta i setanta era habitual veure les furgonetes de Siata transportant mercaderies. Una molt particular va ser un model de Formichetta frigorífica que el sector de la pesca utilitzava per traslladar productes del mar.Els primers operaris de la Siata de Tarragona van ser pescadors i pagesos, als quals els van ensenyar l’ofici treballadors provinents d’Itàlia, país origen de la marca fundada a Torí el 1926 per Georgio Ambrosini. Més de tres-centes persones van formar part de la plantilla. La industrialització de l’Estat en la dècada dels seixanta va contribuir al desenvolupament d’una marca que va tenir gran popularitat per facilitar l’adquisició d’un vehicle de càrrega a un alt nombre de professionals de diferents sectors comercials.