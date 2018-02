Detingut per robar una bici d'un traster i posar-la a la venda a Internet

L’arrestat, veí de Tarragona, va sostreure la bicicleta valorada en 2.000 euros del traster d’un edifici de l’Avinguda Catalunya

Actualitzada 15/02/2018 a les 13:25

Els Mossos d’Esquadra van detenir, aquest dimecres 14 de febrer, un veí de Tarragona de 24 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força. El jove va ser arrestat per presumptament haver robat una bicicleta d’un traster d’un edifici de l’Avinguda Catalunya. La bicicleta ha pogut ser localitzada en comprovar que l’autor del robatori l’havia posat a la venda a Internet.El robatori es va produir el vespre del dia 1 de desembre del passat 2017, quan el detingut va entrar per la força en un traster ubicat a la planta -3 de l’aparcament comunitari d’un edifici de l’avinguda Catalunya. Per poder accedir-hi, l’home va manipular el pany de l’ascensor – requereix d’una clau per poder baixar a l’aparcament- i va forçar el pany del traster. Tot seguit es va endur una bicicleta que el seu propietari guardava en aquest indret valorada en prop de 2.000 euros.Arran de la denúncia del robatori, els Mossos d’Esquadra van iniciar una investigació policial per identificar el lladre i localitzar la bicicleta. Després de diverses gestions, la policia autonòmica va comprovar com un home havia posat a la venda una bici amb les mateixes característiques que la robada a través d’una pàgina web. L’arrestat demanava prop de mil euros –la meitat del seu valor- per la bicicleta.Els agents van quedar amb el venedor i van poder comprovar que es tractava de la bici robada. Per aquest motiu, es va procedir a la detenció del jove per un delicte de robatori amb força. L’arrestat, que té un antecedent per delicte contra el patrimoni, va declarar aquest dimecres en seu policial i ha quedat en llibertat amb el compromís de comparèixer davant el jutge quan sigui requerit.