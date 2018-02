Detingut per agredir un cambrer en una baralla en un bar de Tarragona

L'home, que presumptament també ha causat danys al local, s'ha resistit als agents a l'hora de ser detingut

Actualitzada 16/02/2018 a les 10:02

La Guàrdia Urbana ha detingut un home de 44 anys, el matí d’aquest divendres 16 de febrer, que s’ha vist implicat en una baralla a l’interior del carrer d’un bar del Barcelona de Tarragona.Els fets han passat a les 8.15 h d'aquest matí, quan la Guàrdia Urbana ha rebut un avís d’un baralla a l'interior d’un local del carrer Barcelona. Diverses dotacions s’han traslladat al lloc, però els presents han indicat que els autors de l’agressió ja havien marxat de l’establiment. El cambrer del local, per la seva banda, ha assegurat que havia estat agredit i ha fer explícit que vol presentar denúncia per lesions i danys a l’interior del local.Els agents han realitzat una cerca per la zona dels individus amb la descripció proporcionada pels testimonis. Poc després, han trobat dues persones a la cruïlla dels carrers Smith amb Castellarnau que coincidien amb les característiques descrites.Els agents han detingut una de les dues persones com a presumpte autor d’un delicte lleu de lesions i danys i per resistència i desobediència a l’autoritat, que ja l’home s’ha resistit a la detenció. L’arrestat, a més, ja té diversos antecedents per fets similars.