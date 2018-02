Demà, es farà una altra reunió davant del jardí vertical de la Tabacalera

Actualitzada 16/02/2018 a les 20:58

Un miler de persones s'han concentrat aquest divendres, 16 de febrer, a les 20 hores a la Plaça de la Font en protesta per l'empresonament de Jordi Cuixat i Jordi Sànchez.La reunió ha estat organitzada per CDR Tarragona, Òmnium Tarragonès i ANC amb el lema Il·lumina la Llibert4t després de que els presos portin ja quatre mesos a la presó. A la concentració s'han fet quatre minuts de silenci com a protesta i després s'ha llegit un manifest, el qual també s'ha llegit a la resta de ciutats catalanes on també hi havia programades les concentracions.Per demà dissabte, 17 de febrer a les 11 hores, davant el jardí vertical de la Tabacalera, el CDR també ha preparat una concentració per debatre sobre la sanitat pública de qualitat, que comptarà amb la col·laboració del Grup de treball en defensa de la sanitat pública a Tarragona.En aquesta també es presentarà el projecte Oppida, a càrrec de la plataforma que porta el mateix nom, i que reclama que es cedeixi el magatzem M-6 de la Tabacalera com un espai públic al servei de les persones. L'acte acabarà, a les 13 hores, amb un Vermut de resistència.