Ángel Juárez relata les seves anècdotes autobiogràfiques en el llibre 'Un paseo por mi vida'

El setè llibre de Juárez es publicarà el proper mes de març

Actualitzada 16/02/2018 a les 11:40

Un paseo por mi vida és el setè llibre d’Ángel Juárez, president de Mare Terra Fundació Mediterrània i de la Red Internacional de Escritores por la Tierra (RIET). L’obra, que sortirà a la llum el proper mes de març, és una recopilació de cinquanta-una històries reals protagonitzes per l’autor de l’obra. No és una autobiografia a l’ús, sinó pedaços de vida que transcorren en tres dècades diferents en països com Mèxic, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Japó, Etiòpia o Egipte, entre molts altres. També inclou més de 200 fotografies.L'obra compta amb diversos prologuistes, la majoria dels quals apareixen en una o diverses de les històries que es narren. Entre els col·laboradors es troben el vicepresident de la República de El Salvador, Óscar Ortiz, el tinent coronel retirat de l’exercit sandinista Bosco Centeno, la professora de la Universidad Veracruzana Giovanna Mazzotti i l’escriptor Francesc Valls Calçada, entre d’altres.La primera presentació de Un paseo por la vida, que serà editat per Silva Editorial, es portarà a terme el dijous 15 de març en el Teatre del Pòsit del Serrallo a partir de les 19:30 h. A banda de l’autor, hi intervindran diverses persones relacionades amb el llibre, com és el cas de l’exalcalde de Tarragona Joan Miquel Nadal, el periodista Juan Carlos Ruiz o l’editor Manolo Rivera. Així mateix, el cantautor Pedro Castro interpretarà una cançó durant l’acte.Un paseo por mi vida és el setè llibre d’Ángel Juárez com a autor principal després de cinc poemaris, Con la luz, con el aire, con los seres (2001), Pellizcos del alma (2009), Remolinos de vida (2011), Tejiendo lunas (2012’) i Aromas (2013), i la recopilació d’articles d’opinió Las crisis de la crisis (2017). Per altra banda, Juárez ha participat en altres llibres d’autoria múltiple -com La vía de la izquierda de l’any 2013- i ha impulsat diverses obres literàries sota el segell de la RIET i Mare Terra Fundació Mediterrània.