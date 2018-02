Un nou escull impedeix l'inici imminent de les obres de l'escola Arrabassada

Ensenyament ha informat a aquest mitjà que encara cal signar el contracte amb l’arquitecte, però aquest diu que «està tot preparat per començar»

Com serà la nova escola?

«Les obres de la nova escola de l’Arrabassada ja haurien d’haver començat». Així ho assegurava a aquest mitjà l’arquitecte guanyador del projecte pel nou centre educatiu, Santiago Vives. Un nou escull, però, impedeix que s’iniciïn les actuacions al solar ubicat al costat del carrer Mercè Rodoreda. De fet, la Generalitat no és clara amb les informacions que corresponen amb el projecte de l’escola. Segons informava el departament d’Ensenyament a aquest mitjà, «l’escola nova està licitada, el projecte està fet i estem a punt de signar el contracte amb l’arquitecte del projecte guanyador». Però per la seva banda, l’arquitecte subratllava que «el contracte està signat i tota la maquinària està a punt per començar».Les obres de l’escola de l’Arrabassada es van adjudicar per 3.747.400 euros (sense IVA) el passat 26 d’octubre. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat va formalitzar l’adjudicació a l’empresa constructora Benito Arnó e Hijos, qui se n’encarregarà d’executar les obres en un termini de 22 mesos. Aquesta és la constructora que estarà sota les ordres de Vives, arquitecte barceloní. «Ho tenim tot tancat amb ells. Vam tenir la darrera reunió el mes de desembre, i les obres ja haurien d’haver començat», assegurava.L’obstacle que impedeix començar la construcció de l’escola, reclamada per professorat, alumnat i famílies des de fa més d’una dècada, té relació amb el solar ubicat a tocar del terreny que ha d’acollir el centre educatiu. Ara, s’està treballant per solucionar un problema que, segons ha pogut saber aquest mitjà, es podria resoldre en els propers dies. Tot i això, Santiago Vives informava que «em vaig posar en contacte amb la Generalitat fa alguns dies per saber com estava la situació, però no em van donar cap novetat ni em van dir quan començarien les obres».El parvulari serà d’una sola planta, amb aules relacionades per un ampli passadís. Totes s’orientaran al sud-oest, amb obertura al pati exterior a través d’un porxo. El centre de primària serà de tres plantes i tindrà l’aulari disposat asimètricament al llarg d’un passadís central. S’han previst dos nuclis de comunicacions verticals, un d’ells amb ascensor, ubicats pròxims als punts d’accés dels alumnes, els quals comuniquen tots els nivells de l’escola. D’altra banda, el gimnàs serà un element independent, situat perpendicular a les aules. Educació infantil disposarà d’una aula infantil, lavabos, aula de psicomotricitat, tutoria, magatzem i lavabos pels mestres.La planta d’educació primària tindrà una aula principal, una altra de desdoblament, una altra de reforç, una d’específica, una altra d’informàtica i una complementària. A més, disposarà de biblioteca, magatzem i lavabos. El gimnàs, per la seva banda, tindrà una sala gran, un escenari, el magatzem i els vestidors. L’espai d’administració tindrà els despatxos del director, cap d’estudis, secretaria i tutoria. A banda, hi haurà una sala de professors, lavabos, l’AMPA i la consergeria. Per últim, també hi haurà un menjador, cuina i lavabos.L’accés principal se situarà al carrer Mercè Rodoreda, i l’entrada als diferents edificis es farà a través d’una rampa. El centre disposarà d’un espai amb pistes esportives i vestidors. Els patis de Parvulari i Primària quedaran diferenciats, i tindran una bona relació amb el centre i el seu entorn més immediat. El pressupost per construir la nova escola de l’Arrabassada és de 3,7 milions d’euros i les obres duraran aproximadament 22 mesos.