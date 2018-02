Sant Salvador reclama una zona d'oci i millorar els espais interblocs

García Villarrubia diu que «són reivindicacions històriques» i lamenta la inacció de l’Ajuntament

Actualitzada 14/02/2018 a les 20:51

Adequació dels interblocs

L’Associació de Veïns de Sant Salvador no desisteix de fer una reclamació històrica del barri, com és l’habilitació d’un espai de llocs on nens i joves puguin reunir-se per practicar esports i activitats de lleure, fet que fan, de manera habitual, a la plaça on es troba l’església. El president de l’entitat, Toni García Villarrubia, ha manifestat a aquesta redacció que «fa uns deu anys que parlem amb l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros d’adequar un espai a l’aire lliure, però no s’ha fet res».Amb aquesta reivindicació, la citada associació veïnal defensa la creació «d’un parc infantil, amb una cistella de bàsquet i una porteria de futbol, entre altres elements, perquè els nois no hagin de jugar a la plaça de l’església». García Villarrubia defensa que, «al barri, hi ha espais suficients per habilitar una zona d’oci, com en les proximitats de la pista poliesportiva». García Villarrubia ha recordat que «aquesta és una reivindicació històrica dels veïns de Sant Salvador». Aquest espai es podria fer «per on estan les pistes de tennis».Per altra banda, l’entitat que presideix García Villarrubia, s’ha reafirmat en el fet que l’associació «manté una lluita constant amb l’Ajuntament perquè posi en condicions la zona interblocs que hi ha en les proximitats de la carretera dels Pallaresos, una actuació que està paralitzada».El màxim responsable de l’Associació de Veïns de Sant Salvador ha recordat que «aquest és un espai públic, d’ús privatiu, i ningú fa res perquè és propietat dels veïns, però l’Ajuntament que presidia l’alcalde Joan Miquel Nadal va signar un conveni i es va comprometre a fer el manteniment, cosa que no s’ha dut a terme». La imatge que ofereix aquesta zona de blocs del barri és de deixadesa. «Queden moltes coses per fer», ha dit García Villarrubia.El president de l’entitat veïnal assegura que altres problemàtiques del barri estan per resoldre, i va posar com a exemple «la seguretat». Segons la seva opinió, l’Ajuntament hauria de fer més per millorar determinats espais a les necessitats del barri i atendre les peticions dels veïns. «A Sant Salvador li cal la nova zona d’oci que demanem, així com l’arranjament del sector que hi ha a tocar de la carretera dels Pallaresos», ha dit García Villarrubia.