Roben a una desena de trasters del bloc Miramar de Sant Pere i Sant Pau

Els Mossos han obert una investigació i estan a l’espera de rebre les denúncies dels veïns per rastrejar els objectes sostrets

Actualitzada 14/02/2018 a les 20:43

Nou episodi de robatoris a la ciutat de Tarragona. Aquest cop, al barri de Sant Pere i Sant Pau. La matinada de dilluns a dimarts, una desena de trasters del bloc Miramar van ser forçats per un o diversos lladres. Entre els objectes sostrets s’hi troben eines, esquís i electrodomèstics. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per intentar localitzar els lladres, però tal com informaven des del cos, «estem a l’espera de rebre les denúncies i el llistat d’objectes sostrets per rastrejar-los». La sorpresa i la preocupació s’han estés entre el veïnat, que ja va patir un succés d’aquestes característiques dos anys enrere, segons afirmaven diversos testimonis.Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís d’un veí a les 10.57 hores d’aquest passat dimarts. La dona d’aquest, tal com informava a Diari Més, va detectar que tenia la porta del traster oberta quan es dirigia a treballar. Els agents van arribar al bloc Miramar de Sant Pere i Sant Pau per comprovar els fets i van trobar-se amb una desena de trasters forçats. L’autor o autors –el cos encara està investigant si es tracta d’una sola persona o d’un grup– van extreure el pany i, tot seguit, van entrar a l’interior.Segons confirmaven els Mossos d’Esquadra, els lladres van accedir al pàrquing per la porta d’aquest. Un cop a dins, es van dirigir als trasters ubicats al soterrani u i al dos. Van escollir els trasters més accessibles, aquells que es troben a les places d’aparcament dels veïns. Es tracta dels cinc que hi ha a la primera planta i dels cinc que hi ha a la segona. Així doncs, van obviar l’entrada a la resta de trasters, ubicats al darrere d’una porta per on cal accedir amb clau.«Quan el meu home va baixar amb els Mossos, va trobar-se tot el traster regirat. Havien obert tots els armaris i els calaixos, i la caixa d’eines també estava desendreçada», expressava una de les afectades. Segons detallava, l’únic que van emportar-se els lladres va ser un trepant. «És curiós, perquè també teníem els esquís i una taula de surf, però això no ho van tocar», afegia. Tot i això, la mateixa informava que a una altra veïna afectada sí que li havien robat els esquís. Una part del veïnat encara no era coneixedor de la notícia ahir a la tarda. Un cop assabentats, la reacció va ser de sorpresa i preocupació. «Darrerament estan entrant a molts habitatges i vehicles, estem una mica neguitosos», deia una veïna.Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per localitzar el lladre o lladres. El cos està a l’espera de rebre les denúncies de tots els veïns afectats i el llistat dels objectes sostrets per rastrejar-los. Amb tot, aquesta desena de trasters se suma als robatoris que, en les darreres setmanes, hi ha hagut a habitatges i vehicles de la ciutat.