Les televisions públiques escalfaran motors pels Jocs Mediterranis amb emissions especials

Els Lunnis i Tarracvs enregistraran un cançó junts

Actualitzada 15/02/2018 a les 14:33

Avui s'han reunit els directors de TV3, Vicent Sanchis; Televisió Espanyola, Eladio Jareño; i Tac 12, Xavier Abelló amb l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros per concretar els aspectes de la cobertura televisiva dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.La reunió ha servit per tractar diferents aspectes operatius dels convenis signats l'any 2016 amb Ràdio Televisió Espanyola i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, al qual s'afegirà en breu un nou conveni amb Tac 12 i La Xarxa.Per a l'esdeveniment esportiu, Televisió Espanyola i Televisió de Catalunya s'encarregaran de la producció de la senyal, en alta definició, i la retransmissió d’altres competicions com natació, atletisme i gimnàstica artística, entre molts d'altres. Per la seva banda, Tac12 i La Xarxa afegiran la producció de la senyal i retransmissió d’altres esports, majoritàriament als municipis seus dels Jocs.Tots tres operadors televisiu s'han compromès a que els Jocs Mediterranis i Tarragona estaran presents durant les setmanes prèvies a la competició durant les seves programacions regulars per tal d'escalfar motors. Es faran desplegaments especials a mesura que s'acosti la data del 22 de juny, dia de la cerimònia d'inauguració.El compromís de les ciutats seus amb el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis estipula que s'han de retransmetre per televisió les cerimònies d'inauguració i clausura, a més de les finals de les competicions per equips.El director de Televisió Espanyola, Eladio Jareño, ha recordat que «qualsevol esdeveniment necessita escalfar motors i per aquest motiu la programació regular de Televisió Espanyola s'impregnarà dels Jocs durant les setmanes prèvies». També ha confirmat que en poques setmanes els populars personatges infantils Lunnis enregistraran una cançó amb Tarracvs, la mascota dels Jocs.Al seu torn, el director de TV3 Vicent Sanchis ha remarcat que els Jocs Mediterranis són «una magnífica oportunitat per parlar d'esports, dels valors als quals estan associats i de Tarragona». Mentre que el director de Tac 12, Xavier Abelló, ha avançat que «durant els dies dels Jocs emetrem gairebé un 'Canal Olímpic', en què combinarem les retransmissions de les competicions esportives tant en directe com en diferit, i en què Tac 12 i la Xarxa se centraran especialment en els municipis seus».