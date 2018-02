La Sala Trono torna aquesta nit a escena

'Fairfly', l'obra guanyadora de dos premis Butaca, és l'encarregada d'aixecar el teló a la caixa escènica del Teatre Metropol

Actualitzada 15/02/2018 a les 17:16

«Major aforament, però amb la mateixa essència»

La Sala Trono de Tarragona reapareix a escena. Fairfly, l'obra guanyadora de dos premis Butaca, és l'encarregada d'aixecar el teló a la caixa escènica del Teatre Metropol, on la companyia tarragonina enceta nova temporada, que constarà d'una dotzena de propostes teatrals de petit format. Les noves instal·lacions de la Trono -que, amb 135 localitats, gairebé tripliquen l'aforament respecte l'antic local de la plaça Dames i Vells- obren per primer cop portes aquest dijous a dos quarts de nou del vespre, amb l'assistència d'autoritats de les diverses administracions. Durant el matí d'aquest dijous el ritme a l'escenari era frenètic mentre els actors repassaven el guió entre camerinos.La companyia La Calòrica és l'encarregada d'aixecar per primera vegada el teló a l'escenari que abans era la caixa escènica del teatre Metropol, amb l'espectacle Fairfly, que ha guanyat els premis Butaca 2017 al millor espectacle de petit format i al millor text, obra de Joan Yago. A més, Israel Solà ha obtingut una nominació a la millor direcció.Aquesta comèdia sobre l'emprenedoria dels joves en temps de crisi també es representarà divendres i diumenge. Les entrades per a aquestes funcions estan a la venda a la pàgina web de la Sala www.salatrono.com al preu de 16 euros i 12 per a Amics de la Sala. Hi ha una promoció especial per a joves de menys de 25 anys, els quals podran comprar les entrades a taquilles per només 5 euros.La nova temporada que presenta la Sala Trono consta d'onze espectacles programats entre febrer i abril -la meitat dirigits per dones- i una producció nova que s'estrenarà al maig. Després de l'arrencada amb Fairfly, a finals de mes serà el torn de l'obra Abans que arribi l'alemany, de la companyia balear Res de Res i en Blanc. Completen la programació Los bancos regalan sandwicheras y chorizos, Estic fent Sondheim, Kabarett-Protokoll, Paquito Forever, Balla amb mi, Llibres per cremar, Un tramvia anomenat desig i Pescando en el aire. Al seu torn, la tarragonina Tornavís Teatre presentarà Refugiats els dies 30 i 31 de març i 1 d’abril. Aquesta obra estrenarà la proposta Teatre Km0 amb la qual la Trono pretén donar projecció a companyies locals.Després d'abaixar el teló de l'espai teatral de la Part Alta de Tarragona, el març de l'any passat, la Sala Trono reapareix aquesta nit amb nova programació i nova ubicació: la caixa escènica del Teatre Metropol.«L'espectador trobarà la mateixa essència que a l'antic local, que és el teatre de proximitat, però amb un aforament més complert -passem de 50 a un màxim de 135 localitats-, en un espai més ampli i butaques més còmodes, sense perdre la proximitat amb l'espectador», explica a l'ACN Joan Negrié, director artístic de la Trono.El local de la Part Alta es va tancar el 25 de març de l'any passat després de catorze anys de programació ininterrompuda. La companyia tarragonina va arribar a un acord amb l'Ajuntament per poder fer ús de l'escenari de l'equipament modernista durant un període de tres anys. L'espai s'ha batejat com Sala Trono-Armanyà, prenent el nom del carrer per on s'accedeix al recinte.«Tenim molt clar que estem aquí temporalment, però volem treballar fort perquè es consolidi aquesta nova marca Sala Trono-Armanyà i puguem trobar un espai definitiu on poder establir el teatre contemporani de petit format a Tarragona amb una programació estable», ha conclòs Negrié.