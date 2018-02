Els usuaris posen un notable al servei de bus de l'EMT

Els preus i les parades amb marquesina són els aspectes que obtenen una pitjor valoració

Actualitzada 15/02/2018 a les 14:15

Els tarragonins han valorat amb un notable el servei de bus de l’EMT, el qual ha millorat la valoració dels usuaris. El servei municipal s’ha sotmès a una enquesta, realitzada per l’empresa Ceres, prop del 80% dels usuaris enquestats es mostren entre molt i bastants satisfets i atorguen al servei una valoració mitjana de 8,31 sobre 10.L’enquesta s’ha dut a terme a 1.000 persones usuàries de les línies 6, 54, 8, 21 i 11, referents del servei a les zones de Ponent, centre i Llevant. Els aspectes millor valorats han estat el tracte i atenció dels conductors i l’aplicació mòbil mou-te, ambdós amb un 8,72 de mitjana, i la confiança i fiabilitat del servei amb un 8,67. Per altra banda, els factors amb una pitjor valoració són el funcionament del servei amb un 6,61 de mitjana i les parades amb marquesina amb un 7,76.En el general de les valoracions d’aspectes referents al funcionament del servei -horaris, puntualitat, freqüències, recorreguts, parades, bitllets i abonaments- milloren considerablement en cada enquesta amb valors al voltant del 8. Només aspectes referents a la venda de bitllets i la freqüència de pas es situen un punt per sota. Cal destacar la confiança i fiabilitat en el servei que rep una valoració del 8,68. Pel que fa a l’accessibilitat, neteja o comoditat dels autobusos, l’enquesta reflecteix que la nota mitjana és de 8,10.Els usuaris també han valorat positivament els indicadors relacionats amb les parades, que fan referència a aspectes com la informació disponible, els panells lluminosos i la neteja i confort de les parades amb marquesina. L’atenció i el tracte al client, tant del personal als centres d’atenció com dels conductors, també se situa en valors per damunt del 8. De la mateixa manera que també reben aquesta qualificació les Tecnologies de la Informació com la web, l’app i el codi QR a les parades.La presidenta ha valorat que «les xifres són bones i ens animen a seguir treballant en aquesta línia» i ha avançat que aviat es posaran en marxa mesures per millorar la informació directa a l’usuari i que s’ha iniciat el procés d’homologació de vehicles per renovar la flota en els propers anys.