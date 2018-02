Cs insta a construir un nou Museu Nacional Arqueològic a Tarragona

El diputat taronja considera que la ciutat té un «ingent patrimoni mal explotat»

Actualitzada 15/02/2018 a les 17:08

El diputat de Ciutadans (Cs) per Tarragona Matías Alonso ha instat avui el pròxim govern de la Generalitat a impulsar un nou Museu Nacional Arqueològic a Tarragona (MNAT), segons informa el partit taronja.Alonso ha defensat que es «realitzin els tràmits i les inversions necessàries perquè es construeixi un nou Museu Nacional Arqueològic de la Tarraco Romana».Aquest nou museu ha de ser «modern, interactiu i intuïtiu que emboliqui el turista per tal que visqui l'experiència de la Tarraco Romana d'una forma pròxima i càlida».Ho ha comparat amb el museu de la ciutat de Mèrida, que registra 200.000 visites anuals, per la qual cosa és «un clar exemple de l'objectiu a perseguir».Alonso argumenta que Tarragona és «Patrimoni de la Humanitat i disposa d'un actiu únic d'incalculable riquesa arqueològica, històrica i cultural» .Aquest ric patrimoni complementaria l'«excel·lent oferta turística» que, ara, no està «potenciada», tal com mostra, segons el seu parer, «l'arquitectura que envolta la ciutat o el circ romà, el millor conservat del món».El diputat de Cs ha defensat que «cal projectar Tarragona com a destí turístic de primer nivell», i no com ara, amb un «ingent patrimoni mal explotat», cosa que ajudarà a generar ocupació directe i indirecte.