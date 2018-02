Ballesteros avisa que Tarragona no renunciarà a tenir una estació intermodal i crida a la unitat territorial

L’alcalde esclata contra la manca de front comú en infraestructures: «No sonem com una coral, sinó com un parvulari quan surt al pati»

El desviament dels camions de l’N-340

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha avisat aquest dijous que no renunciarà a disposar de trens d’altes prestacions ni a la construcció d’una estació intermodal a la ciutat, tal com preveuen el POUM i el Pla Parcial del Camp de Tarragona. El batlle ha defensat que Tarragona és la única capital catalana que no disposa d’aquest servei i s’ha queixat de «l’errada brutal» que va ser acceptar que l’estació del TAV s’ubiqués a Perafort. L’alcalde s’ha mostrat disposat a fer costat a Reus en la demanda de construcció de l’estació intermodal al sud de l’Aeroport, però ha demanat tenir una visió de conjunt per no cometre els mateixos errors del passat i que cadascú «es miri només el seu melic». En aquest sentit, Ballesteros ha fet una crida a la unitat territorial i a anar «tots a una». «No sonem com una coral, sinó com un parvulari quan surt al pati», ha etzibat.Després de l’aposta del Ministeri de Foment per la connexió de l’Aeroport de Girona amb el TAV i de la reivindicació de Reus de construir l’estació intermodal al sud de l’aeroport, l’alcalde de Tarragona ha entrat aquest dijous al debat. Josep Fèlix Ballesteros ha criticat amb contundència la manca de «visió territorial» i ha fet una crida a la unitat davant el Ministeri de Foment.El batlle ha volgut fer un repàs històric per constatar l’error que va suposar la construcció de l’estació del Camp de Tarragona lluny de la ciutat. «Ara tot el que fem som pedaços d’una greu errada històrica», ha subratllat. Tot i això, l’alcalde ha avisat que Tarragona «no renunciarà ara, o en el futur», a tenir una gran estació intermodal ni a les altes prestacions. «No pot ser que sigui la única capital catalana que no en té», ha argumentat.Sobre les reivindicacions de Reus, Ballesteros s’ha mostrat disposat a fer front comú per aconseguir almenys un baixador que permeti la intermodalitat de l’aeroport amb el Corredor Mediterrani. Aquesta unitat, ha recordat, ja la van demostrar amb la demanda del ‘tercer fil’ provisional per fer arribar els trens ràpids al centre d’ambdues ciutats. En aquella ocasió, però, ha recordat que Foment va incomplir la seva promesa i que la Generalitat «no va reclamar» el projecte.«Hem de sortir al carrer de nou com ha passat amb l’N-340 per demanar el que ens toca? Hem d’estar constantment fent la cançó de l’enfadós?», s’ha preguntat. Ballesteros ha avisat, però, que «si només ens mirem el nostre melic i només el que em convé a mi i no a la resta de traçats, ens equivocarem». «La qüestió no és si el meu melic està ben resguardat, sinó si el melic de tothom està ben concebut», ha abundat.L’alcalde ha fet notar la disparitat de demandes que surten del territori. «Uns que no volen que passi el tren, altres que sí. No sonem com una coral, sonem com un parvulari quan sortim al pati a mig matí», ha denunciat. Per aquest motiu, Ballesteros ha cridat a «seure i entendre que això és una realitat metropolitana i que cal buscar solucions per a tothom i que no penalitzin a ningú».Si no s’actua amb unitat, ha avisat l’alcalde de Tarragona, el Ministeri de Foment obviarà les propostes i «seguirà colant gols» al territori. En aquest sentit, Ballesteros ha assenyalat que la unitat territorial existent a les comarques gironines ha permès que Foment aposti per l’Aeroport Girona-Costa Brava com la quarta pista del Prat i ha ironitzat que, a Tarragona, on cadascú fa les seves demandes, semblen «l’exèrcit de Pancho Villa».En un altre ordre de coses, Ballesteros ha titllat de vergonyós que el Ministeri de Foment «no hagi complert els terminis, per enèsima vegada» pel que fa al desviament obligatori dels camions de l’N-340 a l’AP-7. En aquest cas, l’alcalde ha fet notar que tot i que la ciutat no se’n veu directament afectada, sí que ho està el territori, i que per això es posen al costat dels alcaldes. Ballesteros ha reivindicat el desviament de camions sense renunciar al desdoblament de la via.