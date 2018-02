Veïns del carrer Sevilla de Tarragona volen evitar l'obertura d'un bar musical en un local

La comunitat entra a l’Ajuntament un petició perquè valori la concessió de la llicència d’activitat, davant possibles problemes de sorolls

Actualitzada 13/02/2018 a les 21:01

El projecte d’obertura d’un bar musical als baixos del número 7 del carrer Sevilla preocupa, i molt, a la comunitat de veïns, davant les molèsties que pugui generar en el futur aquesta activitat. Fa dues setmanes, i després de mantenir una reunió amb el propietari del local, el col·lectiu va registrar en l’OMAC un escrit, acompanyat de 36 signatures, «perquè l’Ajuntament el tingui en compte quan es plantegi el canvi d’activitat i no l’autoritzi», va dir a aquesta redacció un portaveu de la comunitat.El passat dia 5 de febrer, i davant l’inici de ls recollida de signatures per part dels veïns, el propietari del local, Joan Sanchís, va assegurar a aquesta redacció que la seva intenció és «obrir un bar» convencional, que tancarà «a les 10 de la nit» i que en cap cas es tractava d’un bar musical. Aquesta asseveració contrasta amb el contingut de la conversació que va mantenir amb membres de la comunitat de veïns, en una reunió celebrada «a petició del propietari del local», va dir el portaveu, en la qual, «davant d’unes trenta persones, va dir que la seva intenció era posar a lloguer un bar musical, amb un ampli horari d’obertura».El representant de la comunitat va afirmar ahir que, el propietari, «ha donat diverses versions segons el veí amb qui, a títol particular, ha explicat un projecte que preveu dues taules de billar, un espai per a fumadors, una zona de chill-out i menjar fred, segons ens va explicar». El local, de més de 500 metres quadrats, tindrà un aforament per a 145 clients. Els veïns es mostren preocupats pels sorolls que puguin resultar de l’activitat, tant dins del local com al carrer, «ja que entre setmana podrà tancar a les 2:30 hores i, els cap de setmana, a les 3 de la matinada». Els veïns van assegurar a Diari Més que, «davant la possibilitat de sorolls i que aquest afectin els pisos superiors, una sonometria no pot captar aquells que siguin puntuals, com els de persones que cridin o els de boles de billar quan xoquin». En aquest context, el portaveu va dir que l’edifici, construït l’any 1976, no està dotat d’un bon aïllament fins al punt que, «quan un veí esternuda al primer pis, el sent el del sisè».El representant de la comunitat va recordar que «ja vam tenir problemes de soroll quan el local l’ocupava un supermercat i van posar un aparell d’aire condicionat: vam fer mesuraments i aquests arribaven a més de 60 decibels». En el mateix espai, en una sortida cap a l’exterior de l’immoble ubicada al pàrquing, el propietari del local va iniciar obres per la instal·lació de climatització. En aquest extrem, «a la reunió ens va dir que l’aire de la climatització s’evacuaria per una finestra que va obrir en el pàrquing i que nosaltres considerem és il·legal». El portaveu va afegir que «les seves explicacions ens van generar incertesa i incredulitat, i no volem tenir molèsties ni les servituds que ocasionaran les reformes que té previst fer».Per altra banda, els veïns van remarcar que «no estem tant en contra de l’activitat, com de les molèsties que pugui ocasionar, perquè ja tenim l’experiència negativa de quan al local hi havia un supermercat». «En aquest bloc resideix gent d’edat avançada, sabem que qualsevol soroll se sent a l’interior dels pisos i, si no es fa una insonorització adequada, tindrem problemes». A més, el propietari «fa obres des de fa mesos, que ell va dir que són menors, quan les va demanar a l’Ajuntament el 4 de gener».