Una moto i un vehicle topen l'A7 a Tarragona

La topada ha tingut lloc a la zona del darrera del Campus Catalunya de la URV i el motorista ha estat ferit lleu

Actualitzada 14/02/2018 a les 20:51

El Servei de Trànsit ha rebut un avís, a les 19.23 hores, d'un accident entre una motocicleta i un cotxe a l'A7. La topada ha tingut lloc al quilòmetre 1.164, a l'alçada del Campus Catalunya de la URV per darrera.A l'accident, el conductor de la moto ha resultat ferit lleu, mentre que el del turisme ha resultat il·lès. El SEM ha atès el ferit, que es troba conscient. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions de Bombers de la Generalitat.Els vehicles viatjaven en sentit Barcelona i han topat. Com a conseqüència, un carril de la via l'han hagut de tallar al trànsit i la circulació era lenta. A hores d'ara, ja s'ha restablert la normalitat al punt quilomètric afectat.