Un pesquer del Serrallo pateix un accident en col·lidir amb un mercant

El vaixell ha patit importants destrosses al pont i en un dels laterals

Actualitzada 14/02/2018 a les 19:39

El pesquer del port de Tarragona Jaume Pijoan ha patit avui a la tarda un accident quan es dirigia cap al moll, en col·lidir amb un mercant que estava atracat. Com a conseqüència de l'accident, el vaixell d'arrossegament ha patit importants destrosses al pont i en un dels laterals. Afortunadament, cap membre de la tripulació ha resultat ferit. El patró del pesquer, Jaume Pijoan, ha explicat a aquesta redacció que, en el moment de la col·lisió, tots els membres de la tripulació estaven treballant quan s'ha enganxat el pilot automàtic.El pesquer sinistrat haurà de ser traslladat al port de Sant Carles de la Ràpida per ser reparat, «ja que no es pot fer a Tarragona», ha manifestat un pescador del Serrallo. Com a resultat de la topada, s'ha trencat part de l'instrumental que els pesquers utilitzen de forma habitual i també s'ha vist afectada la cabina, on es trobava el patró en el moment del cop. «El més important és que ningú a pres mal», ha dit.L'accident ha tingut lloc al voltant de les 17 hores, quan el pesquer ja es trobava a l'interior del port comercial i es dirigia cap als molls ubicats a la zona de la Confraria per tal de descarregar les captures fetes durant la jornada. A les 19 hores, Jaume Pijoan ja s'havia posat en contacte amb l'empresa d'assegurances que té contractada i havia donat part de l'incident tant a l'Autoritat Portuària com a la Guàrdia Civil.