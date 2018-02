Seat hauria triat el nom de Tarraco pel seu nou SUV, segons mitjans especialitzats alemanys

Tot i que l'empresa no ho ha confirmat, el portal alemany Motor und Sport ho dóna per fet

Actualitzada 14/02/2018 a les 13:27

El model més gran de la companyia automobilística Seat portarà el nom de Tarraco, segons que ho asseguren des del portal especialitzat en motor alemany Motor und Sport i que recull el digital autopista.es.El mitjà alemany cita fonts ben informades de la companyia, que pertany al grup Volkswagen. Per a l'elecció del nom del nou SUV, Seat va engegar fa mesos una campanya de participació popular en la qual es podien votar diferents propostes geogràfiques espanyoles. A més de Tarraco, les propostes eren Alborán, Aranda i Ávila.El nou cotxe de Seat tindrà fins a 7 places i es basarà en la plataforma actual del VW Tiguan Allspace i l'Skoda Kodiaq. El Seat Tarraco serà el 'germà gran' dels altres models de SUV que ja comercialitza la companyia, l'Arona i l'Ateca.Segons apunten els mitjans especialitzats que han avançat la notícia, encara no hi ha data per la confirmació oficial i la presentació del nou nom i model, tot i que, citant fons de la companyia, serà «aviat».