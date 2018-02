Francisco Montoya s'incorpora al departament de comunicació de l'AEQT

L'objectiu és reforçar i aprofundir en la implantació de l'estratègia comunicativa de l'associació

Actualitzada 14/02/2018 a les 13:03

El periodista Francisco Montoya González s’ha incorporat, aquesta setmana, a l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) com a Responsable de Comunicació. L’objectiu d’aquesta nova incorporació és reforçar i aprofundir en la implantació de l’estratègia comunicativa de l’associació.Francisco Montoya (Tarragona, 1982) és llicenciat en Periodisme i Dret. Va començar la seva carrera com a col·laborador de la secció d’esports del Diari de Tarragona (2001-2006) i com a corresponsal de l’Agència Catalana de Notícies (2004-2006). L’any 2006 es va incorporar com a redactor al Diari de Tarragona, on posteriorment va ser cap de les seccions d’Esports (2010-2013) i de Tarragona (2013-2017). El darrer any ha exercit com a Communications Specialist a l’International Nut & Dried Fruit Council (INC). També va participar com a locutor en la retransmissió internacional en anglès que Red Bull TV va fer del Concurs de Castells 2016.