El Teatre Metropol està de reformes

Aquesta setmana s’han iniciat les obres d’arranjament del Teatre Metropol. Les intervencions que es realitzaran seran la renovació de les butaques, l’arranjament del parquet, la substitució del sistema d’il·luminació per un més eficient amb leds i la renovació dels elements tèxtils del sostre i el cortinatge. La tinent d’alcalde de Cultura, Begoña Floria, ha visitat aquest matí l’equipament per veure com van les reformes.Les tasques iniciades aquesta setmana tenen un pressupost de 200.000 euros i la seva finalització està prevista per finals del mes d’abril.Els Premis Literaris serà el primer esdeveniment que s’hi celebrarà després d’aquesta primera fase de posada en valor de la zona de platea i els pisos superiors de butaques del Metropol.La reforma continuarà amb fases posteriors on s’actuarà en la climatització, les cobertes, l’escenari i la recuperació del valor patrimonial de l’edifici i es farà de manera que sigui compatible amb la programació d’espectacles.El Teatre Metropol és una obra modernista de 1908 de l'arquitecte Josep Maria Jujol. Després de transformar-se com a sala de cinema, l'edifici es va clausurar a la dècada dels 80 del segle passat. L'any 1991 l'immoble va ser adquirit per l'Ajuntament de Tarragona, punt de partida del treball de restauració dut a terme per l'arquitecte Josep Llinàs i que va ser guardonat amb el premi FAD d'arquitectura de 1996. Amb una capacitat per a 525 espectadors, durant els últims 20 anys ha acollit part de la programació dels Teatres de Tarragona.