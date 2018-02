El Carnaval de Tarragona diu adéu amb molta sàtira, espurnes i llàgrimes de dol

El testament del Carnestoltes va tenir com a protagonista la política municipal i nacional

Actualitzada 14/02/2018 a les 08:57

El Carnaval de Tarragona va acabar ahir a la nit amb el tradicional enterrament del Rei Carnestoltes i la crema del Ninot, la Ninota i la Bóta a la plaça de la Font. Instants abans, Llucifer, el notari reial, va llegir el testament de la Concubina, que va tenir com a protagonistes la política municipal i nacional, l’article 155 o la cultura a la ciutat. A més, es van anunciar les comparses guanyadores. La primera classificada va ser la de l’Escola de Ball Nou Ritme, amb la temàtica Skadi, la deessa de l’hivern, mentre que el segon lloc va ser per Cromatic Fusions, amb El guardià del zodíac i la seva deessa.El testament del rei Carnestoltes, que va ser llegit pel notari reial, Llucifer, va tenir com a protagonistes la política municipal i nacional. Així doncs, l’alcalde Ballesteros, l’article 155, el desplegament policial a Catalunya o les eleccions del 21 de desembre van prendre protagonisme.L’enterrament del Rei Carnestoltes, però, va començar a la plaça de les Cols, on es va lliurar el testament de la Concubina al notari reial. Des d’allà, i amb la companyia dels elements de foc, els grups es van dirigir a la plaça de la Font, recuperant d’aquesta manera la presència de les espurnes durant el recorregut. El Ball de Diables de Tarragona, el Drac, el Bou, la Víbria, el Griu i la Colla Diables Voramar del Serrallo van ser els encarregats d’engegar les carretilles i cremar el Ninot, la Ninota i la Bóta.El carnaval tarragoní va dir adéu després de més d’una setmana de gresca i disbauxa, que han tingut com a esdeveniments cabdals la Disfressa d’Or, la Rua de l’Artesania i la de Lluïment, a més de les diverses festes organitzades per les entitats.