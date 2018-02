Detenen quatre homes per vuit robatoris amb força a Tarragona

Els arrestats haurien accedit als habitatges, tots ells dels barris de Ponent, entre l'11 de gener i el 13 de febrer

Actualitzada 14/02/2018 a les 18:09

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona van detenir ahir quatre homes, de 18, 20, 24 i 31 anys, dos de nacionalitat marroquina i dos algeriana, tots quatre amb domicili a Tarragona, com a presumptes autors de vuit robatoris amb força a interior de domicili, quatre d’ells en grau de temptativa.En el marc del dispositiu de prevenció de robatoris a habitatges ahir, a les 11:40 hores, una patrulla d’agents de paisà va localitzar un individu accedint per una finestra a un domicili ubicat al carrer Tortosa de Tarragona. Immediatament, els agents el van interceptar i detenir.La investigació va permetre relacionar al detingut amb altres tres individus que, presumptament, haurien participat en la comissió de vuit robatoris amb força a interiors de domicili.Els fets investigats haurien succeït entre el dia 11 de gener i el 13 de febrer, en domicilis ubicats als carrers Falset, Priorat, Balaguer i Tortosa, tots ells de la localitat de Tarragona.Durant la tarda d’ahir els agents van localitzar i detenir els altres tres homes, presumptes autors dels diferents robatoris. Els investigadors no descarten que es puguin dur a terme futures detencions relacionades amb aquests delictes, fins i tot, la resolució de nous fets a partir dels objectes recuperats a la via pública que els lladres abandonaven en advertir que la policia s’adreçava a la seva posició.Els detinguts, que acumulen onze antecedents policials per delictes contra el patrimoni, es troben a dependències policials pendents de passar pròximament a disposició judicial.