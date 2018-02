De la guerra del Nord del s. XVIII a la Marina Port Tarraco de Tarragona

El vaixell Shtandart serà fins dijous al matí a la ciutat i és una rèplica d’un vaixell rus de 1703

Actualitzada 13/02/2018 a les 20:52

La Marina Port Tarraco acull, fins demà al matí, una rèplica exacta del vaixell rus Shtandart, buc que va fer construir el tsar Pere el Gran l’any 1703, i que va participar en accions militars a la guerra del Nord. Aquesta recreació va ser un somni dut a terme pel sots capità de la nau, Dmitry Ryabchikov, qui va comptar amb l’ajuda de diversos «somiadors com jo» i d’alguns patrocinadors, segons relatava ell mateix en aigües tarragonines. Després del seu pas per la ciutat, l’Shtandart es dirigirà a França i a Itàlia, des d’on partirà a països com Portugal, Bèlgica o Holanda. I és que l’objectiu d’aquest buc és transmetre la història del vaixell, que va participar en més d’una desena de batalles entre els anys 1703 i 1719. «Anem a tots els països que van tenir vinculació amb el vaixell i expliquem a la gent què va passar», detallava el sots capità.Ryhabchikov recordava amb un somriure d’orella a orella que la creació del vaixell va ser una «autèntica bogeria». «La fusta la vam aconseguir després de signar un contracte amb un bosc rus. Nosaltres netejàvem el bosc i, a canvi, ens emportàvem el material», deia. Després, va arribar l’ajuda d’empreses com Volvo, que han patrocinat la creació d’aquesta rèplica.L’Shtandart acostuma a atracar a dos ports cada setmana, encara que també fa pauses de fins a dos mesos pel manteniment de l’embarcació. La seva tripulació està formada per cinc mariners professionals i una quinzena de voluntaris, que arriben al buc per aprendre i compartir experiències, a la vegada que ajuden en les tasques de manteniment. «Hem arribat a tenir 14 nacionalitats diferents dalt del vaixell, és fantàstic», apuntava Ryhabchikov.Aquesta rèplica, «completament exacta», compta amb tota mena de detalls i amb una tecnologia moderna que «ens permet sobreviure a grans tempestes com la que vam patir mentre creuàvem l’oceà Atlàntic fa alguns anys». L’Shtandart va començar a prendre forma l’any 1994, 300 anys després que el tsar Pere el Gran signés un edicte que obligava a preservar el vaixell com si es tractés d’un monument. Ara, Ryhabchikov i la resta de la tripulació viatgen per tot el món i participen en recreacions històriques. «Allà ens disfressem com a l’època i fem veure que lluitem amb els canons», afegia.