La Protectora necessita mantes per ajudar els animals a combatre el fred

L’entitat ha iniciat una campanya per aconseguir donacions i millorar la vida de gats i gossos

Actualitzada 12/02/2018 a les 20:57

Els gossos i els gats de la Protectora d’Animals de Tarragona necessiten l’ajuda de mantes per combatre el fred. Per aquest motiu, des de l’organització s’ha iniciat una campanya a les xarxes per poder fer una crida als ciutadans i aconseguir les màximes donacions possibles. Tot i que els gats també agraïran les peces, seran els gossos els que més notaran l’arribada de les mantes. Les seves gàbies estan ubicades a l’exterior, per això pateixen molt més els efectes de les baixes temperatures.Actualment, a la Protectora d’Animals de Tarragona hi ha al voltant de 200 gats i 200 gossos. «Quan hem de netejar les mantes, no donem l’abast i sempre en falta alguna», assegurava la presidenta de l’entitat, Maria Rosa Montserrat. És per aquest motiu que necessiten l’ajuda de la ciutadania tarragonina. Encara que en els darrers dies ja n’han rebut uns quants exemplars, el nombre s’ha d’incrementar per abastir tots els animals.D’altra banda, Montserrat lamentava que el nombre d’animals que hi ha a la Protectora no baixa i que, darrerament, els abandonaments han crescut i «són cada vegada més durs». «La majoria dels gossos que ens han arribat últimament estaven malalts», lamentava la presidenta, que afegia que «estarà genial si ens donen mantes, però el que necessitem és que la gent prengui consciència i comenci a esterilitzar a les seves mascotes».La Protectora es troba al polígon industrial Riu Clar, al carrer del Sofre número 3. A més, es pot trucar al 653 07 37 13.