La participació dels esportistes de Kosovo als Jocs Mediterranis està en dubte

Espanya, que no reconeix aquest país balcànic, no ha confirmat si tramitarà els visats per la delegació de Kosovo perquè puguin competir en l’esdeveniment

Actualitzada 13/02/2018 a les 09:32

La participació dels esportistes de Kosovo als Jocs Mediterranis, que se celebraran al juny a Tarragona, està en dubte. Així ho informa Rac1, que assegura que Espanya encara no ha confirmat si tramitarà els visats per la delegació d’aquest país balcànic per l’esdeveniment esportiu. Espanya encara no reconeix la independència de Kosovo i, per tant, no accepta el passaport kosovar per entrar a l’estat, però el Comitè Olímpic Internacional sí que ha reconegut el comitè olímpic de Kosovo.El comitè olímpic nacional de Kosovo és un dels 26 comitès que ha s’han inscrit a Tarragona 2018. Es dóna el cas però, que el Consell Superior d’Esports és una de les administracions organitzadores dels Jocs i aquest depèn de l’Estat Espanyol, qui mai ha reconegut Kosovo com a país. Alhora, com que els Jocs es realitzen a Tarragona, el comitè olímpic organitzador és l’espanyol, el qual reconeix el de Kosovo per ordre del Comitè Olímpic Internacional (COI).De fet, segons informa el mateix mitjà, el govern espanyol ha rebut diverses cartes del COI preguntant per la tramitació dels visats per la delegació Kosovar, les quals encara no han obtingut resposta. Segons la legislació en l’àmbit esportiu, el COI està per sobre de les lleis estatals. De moment, però, la participació dels esportistes kosovars està en dubte i s’haurà d’esperar a saber com es resol aquesta situació.