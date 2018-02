L'administració del carrer López Peláez va vendre un dècim del número 81814

Actualitzada 13/02/2018 a les 12:26

La Loteria Nacional ha deixat un bon grapat d'euros aquest cap de setmana a Tarragona. Concretament, un premi de 12.000 euros, corresponent a un segon premi de la Loteria Nacional de dissabte.Una persona va demanar el número 81814 a l'administració que hi ha ubicada al número 12 del carrer López Peláez de la ciutat de Tarragona.No era un dècim físic, tal com detallen des de l'administració, sino que va ser un número demanat expressament i, per tant, que va sortir per la màquina.