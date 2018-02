La FAVT reclama canvis en el model de Seguretat i vol «més proximitat»

La Federació d’entitats veïnals tarragonines es va reunir amb Guàrdia Urbana i Mossos per tractar els diferents episodis de robatoris

Actualitzada 12/02/2018 a les 19:59

Objectiu, l’equip de govern

La Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) reclama canvis en el model de Seguretat vigent i reivindica una policia «més propera, que s’acosti a parlar amb la gent i passegi pels barris». L’entitat ho va comunicar dijous passat a la Guàrdia Urbana de la ciutat i als Mossos d’Esquadra, en una trobada que va arribar després de diversos episodis, durant el mes de gener, de robatoris a vehicles i a habitatges. «Teníem queixes molt fermes d’entitats veïnals dels barris de Ponent per la quantitat de robatoris que hi havia hagut en molt poc temps, i volíem traslladar als cossos la nostra percepció», explicava el president de la FAVT, Antoni Peco.L’encontre entre la Federació, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra es va centrar en tres demandes clau. En primer lloc, la FAVT reclama que es comencin a aplicar canvis en el model de Seguretat vigent per aconseguir-ne un que sigui «de proximitat». «Vam expressar que trobem a faltar la presència, a peu, de la policia. Potser caldria que deixessin el vehicle i comencessin a passejar pels barris tal com passava anys enrere», detallava Peco, que afegia que «potser així desapareix la percepció que tenim de que la policia només apareix si la truques».En segon lloc, l’entitat veïnal va parlar amb els cossos de seguretat sobre la necessitat de fer veure a la gent que cal trucar al telèfon d’emergència –112– sempre que hi hagi indicis de delicte. Segons deia Peco, aquest fet «podria evitar mals majors», i reconeixia que «no només es tasca dels agents promoure aquesta conducta, sinó també d’entitats veïnals com la nostra».I en tercer lloc i per últim, la Federació d’Associacions de Veïns va traslladar a la Guàrdia Urbana i als Mossos que «seria interessant donar impuls a la figura de l’educador de carrer», una tasca que hauria de comptar amb la col·laboració expressa de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. «Hem detectat que la majoria dels lladres de vehicles són molt joves, i per aquest motiu creiem que, amb la figura de l’educador de carrer, podríem evitar nous delictes d’aquest tipus», explicava Peco a aquest mitjà.La trobada amb els cossos de seguretat va ser «positiva», segons expressava Peco, però les intencions de la FAVT no acaben aquí. «Necessitem implicació municipal perquè les mesures puguin tirar endavant», assegurava. Així doncs, l’entitat veïnal està a l’espera de trobar-se amb l’equip de govern –PSC-PP– per traslladar-los les preocupacions de la ciutadania després dels diversos episodis de robatoris patits entre finals de l’any passat i principis d’aquest 2018.«Les coses no estan sortint com voldríem», lamentava Peco, que apuntava que, «des dels cossos de seguretat, ens van dir que hi havia una manca d’efectius evident i que havien de destinar els recursos a altres problemàtiques com el terrorisme».Amb la col·laboració i implicació de l’Ajuntament de Tarragona, la Federació espera que els robatoris comencin a reduir-se i que la prevenció sigui un «pilar fonamental» per pal·liar la problemàtica.