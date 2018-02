L'Hospital Joan XXIII tindrà una segona sala d'hemodinàmica

La nova sala s’ubicarà en paral·lel a l’actual per optimitzar els espais comuns

Actualitzada 13/02/2018 a les 11:57

L’Hospital Joan XXIII de Tarragona comptarà amb una segona sala d’hemodinàmica. El consell d’administració de l’Institut Català de la Salut va aprovar, el passat 22 de desembre, treure a concurs la provisió d’una segona sala d’hemodinàmica. Aquesta s’ubicarà en paral·lel a l’actual per optimitzar espais comuns, com la secretaria, el transfer, els despatxos mèdics, els vestidors i la zona de descans.L’actual sala d’hemodinàmica té un ús intensiu, de dilluns a divendres, i 24 hores els set dies de la setmana per a l’activació del codi infart. El darrer 2017 es van realitzar 1000 angioplàsties i va tenir 520 activacions de codi infart, 50 més que al 2016.El cap de cardiologia del centre tarragoní, Alfredo Bardají, explica que «tot i el gran volum d’activitat d’aquesta sala, encara queda una part de població, concretament la de El Vendrell, que s’atén a Barcelona». Bardají puntualitza que «aquesta població suposa uns 400 cateterismes diagnòstic i terapèutics a l’any, que es faran en aquesta segona sala». La segona sala d’hemodinàmica comptarà amb la tecnologia més moderna amb integració de tècniques d’imatge cardíaca i servirà per realitzar, a més, uns 150 procediments d’electrofisiologia.Segons informen des del Joan XXIII, els pacients que pateixen més infarts tenen una mitjana d’edat d’entre 60 i 70 anys, tot i que actualment han augmentat els casos de pacients més joves, i dues terceres parts són homes. Les persones fumadores i diabètiques presenten més risc. Bardají afirma que «la mortalitat actualment està al voltant d’un 6% quan fa 30 anys se situava sobre el 40%».