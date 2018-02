Joan M. Pou participarà en la 10a edició de l'Experiència de Periodista

En aquest cicle, patrocinat per Repsol i que es du a terme a l’Antiga Audiència de Tarragona, també oferiran xerrades Jordi Borràs, Patrícia Plaja i Jordi Baró

Actualitzada 13/02/2018 a les 15:37

Els periodistes Jordi Borràs, Patrícia Plaja, Jordi Baró i Joan M. Pou participaran en una nova edició del cicle Experiència de periodista. El conjunt de conferències, que arriba a la 10a edició, està organitzat per la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Càtedra Repsol/URV d’Excel·lència en Comunicació, amb el patrocini de Repsol i la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona.El fotoperiodista Jordi Borràs inaugurarà el cicle dilluns 19 de febrer. El dilluns 26 de febrer serà el torn de la cap de comunicació dels Mossos d’Esquadra, Patrícia Plaja. El 12 de març hi participarà Jordi Baró, corresponsal de Catalunya Ràdio a Brussel·les, mentre que el punt i final del cicle el posarà, el 13 de març, Joan M. Pou, periodista conegut per la retransmissió dels partits del Barça a RAC1, a més de presentar altres programes de ràdio i televisió.Les conferències tindran lloc a les 7 de la tarda a l’Antiga Audiència de Tarragona i l’entrada és lliure. L’objectiu del cicle de conferències és que reconeguts professionals dels mitjans de comunicació posin a l’abast del públic la seva visió del món de la comunicació i la vivència personal del procés d’informació pública.Aquest cicle es du a terme ininterrompudament des de l’any 2009, i ha comptat amb la participació de Xavier Graset, Josep Capella, Ferran Espasa, Josep M. Martí, Pilar Aymerich, Joan Salvat, Milagros Pérez Oliva, Jordi Basté, Pepe Baeza, Josep Cuní, Rosa M. Calaf, Xevi Xirgu, Llibert Teixidó, Màrius Serra, Carles Capdevila, Rafael López-Monné, Raquel Sans, Antoni Coll, Ramon Besa, Fàtima Llambrich, Antoni Bassas, Josep Martí Gómez, Sergi Vicente, Cristina Puig, Xavier Aldekoa, Toni Clapés, Ramón Lobo, Joaquín Luna, Yolanda López i Ernesto Ekaizer.