Faran una cadena humana el 14 d'abril a la Part Alta contra la Budellera

Els convocants volen conscienciar les persones residents al centre de Tarragona que també els afecta la construcció d’un nou barri al PP24

Actualitzada 12/02/2018 a les 19:52

El 14 d’abril és la data escollida per les entitats contràries al projecte urbanístic de la Budellera per fer una cadena humana que unirà el pla de la Seu amb la plaça de la Font. La concentració es durà a terme dins de dos mesos, amb inici a les 12 hores i, al maig ,es farà la tradicional caminada pel litoral tarragoní, entorn que els convocants consideren també quedarà afectat pel desenvolupament del Pla Parcial 24. Entre les organitzacions que conformen el col·lectiu es troben la plataforma Salvem la Llarga, la Federació d’Associacions de Veïns de l’Àrea de Llevant, la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona i entitats ecologistes. La decisió es va adoptar en una assemblea celebrada el passat divendres a Cal Pobre.La cadena humana de l’abril s’havia de fer el passat 21 d’octubre. Els organitzadors van acordar ajornar-la a causa de la situació política a Catalunya i la convocatòria d’eleccions per al 21 de desembre. L’objectiu que es persegueix és promoure un nou urbanisme al terme municipal de Tarragona, com el que planteja la nova llei que està elaborant la Generalitat de Catalunya.Per altra banda, la caminada del mes de maig donarà continuïtat a la que es va fer el 15 de gener del passat any, que va aplegar prop de mig miler de persones i que va tenir un caràcter reivindicatiu.Els participants van mostrar el seu desacord amb el projecte urbanístic de la Budellera. En aquella ocasió, la Federació d’Associacions de Veïns de l’Àrea de Llevant va llegir un comunicat on demanava «començar de zero» i «anul·lar» l’aprovació inicial del Pla Parcial. Precisament, la Junta de Govern Local celebrada el passat 25 de gener va decidir suspendre l’aprovació inicial, ja que els promotors del projecte no van introduir una sèrie de modificacions, com li va demanar la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat.La presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de l’Àrea de llevant, Gemma Fusté, va manifestar a aquesta redacció ahir que la cadena humana es farà a la Part Alta, entre el pla de la Seu i la plaça de la Font, «per implicar també a la gent que viu al centre de la ciutat, ja que el projecte urbanístic de la Budellera també serà perjudicial per a ells». Fusté va dir que «la construcció d’una superfície comercial –com preveu el desenvolupament de la zona– pot ser negatiu per al comerç local, que ja està molt castigat».Els contraris a la construcció d’un nou barri a la Budellera són partidaris de «cosir urbanísticament la ciutat, edificar en espais buits i rehabilitat edificis antics, per evitar la desertització de carrers del centre de Tarragona com Apodaca i Unió». Fusté va remarcar que la defensa d’una Budellera verda i no urbanitzada com preveu el PP24, «no és només una qüestió que ha de preocupar al veïns de la zona de Llevant perquè afecta a tothom».La presidenta de la federació va remarcar que «volem evitar que el territori quedi trinxat» i, segons l’opinió generalitza dels convocants de la cadena humana, «pensem que el projecte urbanístic no és necessari ni el lloc on el volen fer l’adequat». En aquest context, consideren que incideix en el litoral tarragoní, de manera especial en la platja Llarga, i, indirectament, en l’Anella Verda.