Visita València per Falles des de Tarragona per 10,30 euros

Renfe ha tret 20.000 places en serveis de Llarga Distància per viatjar entre l'1 i el 16 de març

Actualitzada 12/02/2018 a les 20:29

Renfe, amb motiu de les properes Falles, ha posat en marxa una campanya amb 20.000 places promocionals en els serveis del Llarga Distància del Corredor Mediterrani que connecten Barcelona i Tarragona amb València.L’oferta permetrà viatjar entre l’1 de març i el 16 de març des de 12,20 euros des de Barcelona i des de 10,30 entre Tarragona i València. Per poder accedir a aquesta campanya promocionals, els clients podran adquirir els bitllets a través dels canals de venda habituals de Renfe així com al web renfe.comLa promoció s’extén durant totes les festes de Falles, tant als caps de setmana previs a les festes com els dies més importants de la setmana fallera.Diàriament, un total de 13 serveis enllacen Barcelona i Tarragona amb València en un temps de viatge de unes 3 hores i 2 hores, respectivament.