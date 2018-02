Usuaris de la piscina de Sant Pere i Sant Pau volen que s'acabi amb la humitat

La setmana passada es va haver de clausurar part d’un vestidor pel perill de despreniment de diverses rajoles a causa de l’estat de l’edifici

Actualitzada 11/02/2018 a les 22:21

Usuaris de la piscina municipal de Sant Pere i Sant Pau, una de les més utilitzades de Tarragona, demanen que l’Ajuntament porti a la pràctica un projecte de millores que es va aprovar fa uns anys, amb la finalitat d’acabar amb una sèrie de problemàtiques que planteja l’edifici, sobretot com a conseqüència d’humitats. La setmana passada, un sector del vestidor destinat als homes va haver de ser clausurat, a l’espera de fer la corresponent obra, pel perill de despreniment de rajoles de la paret. Un cartell indica que no es pot passar.Un dels usuraris va comentar ahir a aquesta redacció que, a la piscina de Sant Pere i Sant Pau, «només hi ha un vestidor d’homes i un de dones» i, quan passen coses com la de la setmana passada, «és complicat canviar-se, ja que no disposen d’un espai alternatiu». Aquest usuari es va posar en contacte amb el Patronat Municipal d’Esports, «que va actuar amb celeritat, com sempre fa quan li ho demanem, i va trucar a l’empresa que fa el manteniment». Tot i això, va apuntar que els desperfectes que hi ha a les instal·lacions «generen cert malestar entre els usuaris».A més de l’episodi de la setmana passada, les persones que, de forma habitual, utilitzen la piscina, es queixen de l’estat d’oxidació patent en les taquilles dels vestidors, o marcs de les portes que estan podrits, «quan el que s’hauria de fer és canviar-los, ja que no és suficient amb donar una mà de pintura».La persona que va informar a Diari Més va apuntar que el projecte que està pendent de fer-se des de fa anys, i el contingut del qual es va posar en diversos espais del pavelló, fins i tot amb fotografies, no ha estat executat. Entre altres instal·lacions, preveia la construcció d’un gimnàs i d’una sauna. Que «l’Ajuntament no ha fet allò que va prometre fa anys», és un comentari habitual entre les persones que utilitzen la piscina municipal del barri. A més, consideren que «s’han arreglat moltes instal·lacions esportives com a resultat dels Jocs Mediterranis, però aquí, a Sant Pere i Sant Pau, està tot deixat i la humitat es veu en molts sectors de la piscina, sobretot en sostres dels passadissos».Una altra reivindicació dels nedadors fa esment a les dutxes. «Són les mateixes des del primer dia i aquesta piscina ja té molts anys: va ser de les primeres que va construir l’Ajuntament». El recinte «ha quedat molt antiquat i necessita una reforma en profunditat per posar-lo al dia i evitar situacions problemàtiques com les que se’n deriven de la humitat», va dir l’usuari. Un elevat nombre de persones que gairebé cada dia es desplacen fins a la piscina del barri s’està plantejant dirigir-se a l’àrea d’Esports de l’Ajuntament per reclamar l’adopció de mesures, tot i reconèixer que el Patronat Municipal d’Esports «sempre actua quan se li planteja algun tipus de deficiència», va dir la persona que ahir va contactar amb aquesta redacció per informar de l’estat de la piscina.