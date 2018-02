Oberta la convocatòria per triar els tallers creatius del 8è Minipop

El festival busca artistes que vulguin compartir la seva creativitat amb petits i grans, els quals poden enviar les seves propostes fins el 4 de març

Actualitzada 12/02/2018 a les 11:25

El Minipop ha obert una convocatòria per triar els tallers creatius per la 8a edició del festival. D’aquesta manera, els artistes poden enviar propostes d’activitats que vulguin oferir a petits i grans duran les tardes de divendres i/o dissabte, 1 i 2 de juny, paral·lelament a les actuacions musicals. Els interessats a formar part de l’Espai Tallers del Minipop 2018 poden enviar les seves propostes fins el 4 de març al correu electrònic tallers@minipop.cat El tallers creatius s'adrecen a un públic principalment d'entre 3 i 14 anys. Cada taller s’oferirà durant 3 hores i s’organitzarà en torns d’entre 10 i 15 participants. Els tallers es dividiran en tres modalitats segons l’edat I la durada: els fast tallers, els slow tallers i els tallers per adults. Els fast duraran entre 10 i 15 minuts per torn. Els slow duraran entre 30 i 45 minuts i s’adreçaran a participants de més de 8 anys. I els tallers per adults seran de la modalitat fast. Es poden presentar un màxim de 3 propostes de taller.El jurat que seleccionarà els tallers i artistes participants està format per la directora del festival, Núria Serrano; la coordinadora dels tallers creatius, Laia Marín; la dissenyadora Eva Jolis, i dos representants dels patrocinadors de l’espai. Es valoraran positivament les propostes que tinguin com a participants els nens i nenes a partir d’11 i 12 anys, la primera generació del Minipop. Un altre punt a favor serà que els participants es puguin endur un objecte a casa.L’organització busca propostes originals d’artistes de disciplines tan diverses com l’arquitectura, la pintura, kirigami, la tinta xinesa, la fotografia, l’estampació, la poesia, l’animació, el teatre, la il·lustració, la pintura, el ganxet, la robòtica, la literatura, el grafiti, la construcció, el fang, la costura o el disseny, entre altres. A més, enguany també hi haurà espai pels tallers relacionats amb l’origami, l’art mil·lenari japonès que ha inspirat la nova imatge del Minipop.