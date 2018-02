Més de 300 alumnes de 4t d’ESO participaran enguany en el programa d’experiments per adolescents, el qual es realitzarà als laboratoris de la URV

BASF tornarà a acostar la química als adolescents en la 4a edició del Teens’ Lab. Més de 300 estudiants de 4t d’ESO participaran enguany en aquest programa d’experiments, que es duran a terme als laboratoris de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ) de la Universitat Rovira i Virgili (URV).Els estudiants d’educació secundària experimenten, mitjançant aquest programa, què se sent al ser científic per unes hores. Posteriorment visiten el centre de producció de BASF Tarragona, a la Canonja, per conèixer i entendre la importància de la química a la nostra vida diària.El Teens’ Lab és un projecte de BASF en col·laboració amb el projecte APQUA. El programa es va iniciar el 2014 i, des de llavors, hi ha participat uns 1.200 estudiants de 44 centres educatius de la demarcació de Tarragona.