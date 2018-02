El judici al Rei i la Concubina té com a protagonistes els Jocs, el Procés i l'oci nocturn

Organitzat per la Colla la Bóta, s'ha celebrat a l’Antiga Audiència

Actualitzada 12/02/2018 a les 21:29

I dimarts, la traca final

L’Antiga Audiència de Tarragona, plena a vessar, ha sigut testimoni del judici al Rei Carnestoltes i la Concubina. Héctor López i Yulán Serrano s'han enfrontat a un jurat de categoria i no han pogut fer res per evitar el mateix final que havien tingut els seus antecessors. I és que quan un comet un delicte, o es descontrola, després ho ha de pagar... La sàtira ha estat la protagonista durant tot l’espectacle, que ha simulat un programa de televisió on diferents testimonis havien de sorprendre el jurat per aconseguir la salvació de Rei i Concubina. La Colla la Bóta, entitat organitzadora, ha transformat els membres de la seva agrupació en l’alcalde Ballesteros i la regidora Elvira Ferrando –protagonistes del show–, en l’exregidor de Cultura Josep Maria Prats i fins i tot en Oriol Junqueras.Tot i que el context polític nacional ha estat el punt fort, la política local també ha tingut protagonisme. Així doncs, els Jocs Mediterranis, el Mercat Central o l’oci nocturn de la ciutat han estat objecte de crítiques i acudits. «Però si nosaltres fem tot el possible per millorar l’oci nocturn tarragoní», ha exclamat el fals Ballesteros, entre somriures, després de l’aparició d’un «propietari de local d’oci nocturn» que ha preferit mantenir-se en l’anonimat perquè «si no, l’Ajuntament em començarà a multar».El Carnaval tarragoní acabarà dimarts després d’una setmana de disbauxa. A tres quarts de nou, les comparses es concentraran, de dol, a la plaça de les Cols. Allà comptaran amb la companyia dels elements de foc, que tornen al recorregut de l’enterrament després d’haver deixat de fer-ho durant alguns anys. A la plaça de la Font, a les deu de la nit, es farà efectiva la crema del Ninot, la Ninota i la Bóta, enceses pels Cremallers. Després, es llegirà el veredicte del concurs de comparses i es lliuraran els guardons corresponents. Tot, abans de que les campanes de la Catedral entonin el Toc de Quaresma.