El cas Inipro es tancarà quan hagin declarat quatre testimonis

Actualitzada 12/02/2018 a les 14:11

El cas Inipro, que investiga el presumpte desviament de fons de serveis socials municipals per finançar el PSC, es tancarà quan hagin declarat quatre testimonis.Segons Paco Zapater, advocat de quatre dels investigats de Tarragona, que va demanar aquestes diligències, es tracta de quatre empleats de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de Tarragona.Aquestes quatre declaracions ajudarien a demostrar que l'empresa Inipro, contractada per l'IMSS, va realitzar uns treballs per potenciar l'associacionisme entre els immigrants a la ciutat de Tarragona.El jutjat número 1 de Tarragona investiga els delictes de malversació, tràfic d'influències, prevaricació i alteració de preus de subhastes a partir d'una denúncia de la CUP.L'IMSS va contractar a Inipro, empresa molt vinculada al PSC, mitjançant un procediment negociat sense publicitat, encara que les tres empreses que van participar estaven, al seu torn, vinculades entre elles.Una vegada Inipro es va adjudicar el servei, se li va prorrogar durant dos anys en comptes de convocar un altre procediment i els empleats que va contractar per realitzar l'encàrrec de l'IMSS també estaven vinculats al PSC.El jutge considera el PSC partícip a títol lucratiu i va obrir una peça separada, que segueix sota secret de sumari, si aquest sistema també es va aplicar en altres municipis catalans governats pels socialistes.En la peça principal consten com a investigats l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, l'exregidora de Serveis Socials Victòria Pelegrín; la portaveu del govern municipal, Begoña Floría, i l'excap de gabinet d'alcaldia Gustavo Cuadrado, tots del PSC.El jutge qüestiona que Inipro realitzés els treballs, pels quals va cobrar 337.168,97 euros, i Zapater creu que els quatre testimonis que ha proposat ajudaran a provar que sí que es van dur a terme.