Milers de persones viuen als carrers de la ciutat la Rua de Lluïment

Quinze comparses posen les seves coreografies i indumentàries a disposició d’un públic entregat

Actualitzada 11/02/2018 a les 21:35

Els actes de demà

El Carnaval de Tarragona ha viscut un dels dies més esperats, amb la Rua de Lluïment, només unes hores després que, el dissabte a la tarda, les comparses fessin la Rua d’Artesania, rebent el suport de milers de persones que van seguir en directe el seguici des de Ramón y Cajal fins a l’avinguda de Catalunya.Disc 45, una de les comparses més veteranes del Carnaval tarragoní, ha obert la Rua de Lluïment. Uns guerrers amb vestimentes daurades ha iniciat el camí davant la presència d’un públic nombrós. Les coreografies i la música –aquest any molt vinculada a les temàtiques i allunyades dels grans èxits comercials del darrer any– han fet lluir vestits que, en la majoria dels casos, eren espectaculars.En segon lloc, ha sortit la comparsa Nou Ritme. La comitiva l’obria una carrossa amb cinc nenes de molt curta edat que, com els grans, lluïen uns vestits de fantasia dominats pel color blanc. Després, l’Associació de Veïns Residencial Palau i Torres Jordi han portat als carrers de Tarragona l’antic Egipte i els d’Aquí hi ha Marro han aportat una al·legoria d’un aquelarre en un bosc, com també han simulat ser arbres fantàstics els components de la comparsa Aerodance.Una versió carnavalera dels bombers per part de La Unió, o les meduses d’Amics de la Part Alta, han continuat amb un seguici del quan també han format part Carmelites, Petada, l’Albada, Fotem-li Canya, l’Estudi de Dansa Montserrat, la Ballaruga i Cromàtic Fusión, aquesta última comparsa s'ha inspirat en els signes del zodíac.La Rua de Lluïment l'han tancar, com és tradicional, les comparses responsables del Rei Carnestoltes i la Concubina, Sinhus Sport i Colours Fantasy.L’edició d’enguany del Carnaval ha comprovat que l’esforç de les comparses s’ha traduït en muntatges seductors, en els quals ha predominat el color vermell, on la imaginació s’ha posat al server de l’espectador.El Carnaval continua demà, dilluns, amb una activitat que s’iniciarà a les 12 hores al Mercat Central, on, abans de conèixer el veredicte del jurat, per primer cop es farà un sondeig a peu de carrer, amb la presència del Rei Carnestoltes i la Concubina. A les 20 hores, a l’Antiga Audiència, començarà el Judici al Rei Carnestoltes i, a les 21 hores, s’iniciarà el 12+1è Certamen Drag Queens & Drag King al Totem Cafè. Es podran veure els millors Drags que han participat en les darreres dotze edicions. El preu de l’entrada és de 5 euros.