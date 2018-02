TV3 prepara la versió televisiva del programa 'El celobert' d'iCat amb Lluís Gavaldà

El cantant d'Els Pets ha començat el rodatge del què serà una docusèrie de música pop

El músic i cantant d'Els Pets Lluís Gavaldà portarà a TV3 el programa 'El celobert', un espai que té l'origen a l’emissora musical de Catalunya Ràdio, iCat, on es pot escoltar de dilluns a divendres, de 20.00 a 21.00. En aquest espai radiofònic, Gavaldà comparteix cada dia amb els oients la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons.Com s'ha explicat a través d'una nota de la CCMA, serà una docusèrie de música pop. A la versió televisiva d''El celobert', Gavaldà també s'aproparà a les històries curioses que s'amaguen darrere de les cançons dels grups i solistes més importants de la música pop. Així, parlarà de germans mal avinguts, de missatges en clau a productors musicals, de cançons per a dies 'tontos', per divorciar-se...El nou programa, produït íntegrament a TV3, tindrà una durada de trenta minuts, que estaran plens de la passió, la ironia i el coneixement musical del líder d’Els Pets, Lluís Gavaldà.